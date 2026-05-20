12 Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Wafat di Makkah dan Madinah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 12 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia hingga hari ke-29 pemberangkatan haji di Embarkasi Surabaya, Selasa (19/5).

Sementara itu, satu calon jemaah lainnya meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di Tanah Air.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam mengatakan total jemaah yang wafat selama proses haji mencapai 13 orang.

“Jemaah yang meninggal di Madinah dan Makkah ada 12 orang. Kemudian di embarkasi ada satu yang meninggal sehingga total 13 orang,” kata Anam.

Sebanyak 12 jemaah yang wafat di Arab Saudi berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur.

Antara lain Kamariyah Dul Tayib (85) Kloter 8 Pasuruan, Abd Wachid (71) Kloter 7 Pasuruan, Fajar Puja Sasmita (53) Kloter 11 Kota Malang, Sibiatun Saji (72) Kloter 33 Lamongan.

Kemudian Mustika Rajim D (75) Kloter 47 Gresik, Suyono Reso (58) Kloter 62 Jombang, Dumaiyah Gopur (67) Kloter 6 Pasuruan, Asraf Sudam (65) Kloter 1 Probolinggo, dan Tarni Talikah Kastamun (66) Kloter 55 Sidoarjo.

Lalu Samanu Linggan (85) Kloter 16 Kabupaten Malang, Ngatiyah Marijo (62) Kloter 91 Kabupaten Jember, dan Mat Sahid (79) Kloter 30 Kabupaten Lamongan.