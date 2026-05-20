Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Diramalkan Gerimis, Kawasan Lainnya Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (20/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siang sampai malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Karangploso hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Pagelaran, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.