LIXIL Boyong GROHE SPA dan INAX ke Surabaya, Sasar Pasar Properti Premium

jatim.jpnn.com, SURABAYA - LIXIL resmi membuka Showroom Manzio @313 di Surabaya Barat pada Jumat (15/5). Showroom hasil kolaborasi dengan PT Sukses Expamet itu menghadirkan produk sanitary premium dari GROHE SPA, GROHE, dan INAX.

Berlokasi di kawasan Ruko Puncak Bukit Golf, Jalan Pradah Jaya I blok RAL, Kecamatan Dukuh Pakis, showroom tiga lantai tersebut menyasar pasar properti premium, residensial hingga proyek hospitality di Jawa Timur.

Marketing Director LIXIL Water Technology Indonesia Arfindi Batubara mengatakan kehadiran Showroom Manzio @313 menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk sanitary premium.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih intim dan personal bagi konsumen dalam memilih solusi kamar mandi sesuai kebutuhan fungsional maupun estetika,” ujar Arfindi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Menurut dia, showroom tersebut juga diposisikan sebagai design hub bagi arsitek, desainer interior, hingga pengembang properti.

Showroom Manzio @313 mengusung konsep imersif yang memungkinkan pengunjung mengeksplorasi solusi kamar mandi secara menyeluruh, mulai dari filosofi desain, kualitas material, hingga teknologi air terkini.

Salah satu daya tarik utama berada di area Live Display koleksi GROHE Aqua Symphony dan GROHE Aqua Element dari lini premium GROHE SPA. Area tersebut menghadirkan instalasi air aktif dan fungsional yang dirancang menyerupai pengalaman spa pribadi.

Pengunjung dapat merasakan langsung teknologi shower premium dengan berbagai mode tekanan air, efek tirai air terjun, hingga sinkronisasi cahaya LED dan sistem suara.