Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Diramalkan Cerah Hingga Berawan di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (20/5).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam masih cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-11 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.