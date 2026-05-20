Dokter Gizi Ingatkan Bahaya Kebanyakan Kopi saat Tubuh Kelelahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia dr. Diana Felicia Suganda mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi kopi saat tubuh sedang kelelahan.

Menurut Diana, kopi memang dapat memberikan efek stimulan sesaat, tetapi tidak menyelesaikan masalah kelelahan tubuh.

"Justru kalau (minum) kopi ya bikin kita akan merasa ada stimulan sesaat ya (saat lelah itu)," kata Diana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan kandungan kafein dalam kopi memiliki sifat diuretik yang dapat merangsang ginjal memproduksi urine lebih banyak.

Kondisi tersebut membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan natrium yang dibutuhkan untuk menjaga energi, stamina, serta fokus. Cairan dan elektrolit justru lebih mudah keluar lewat urine.

Akibatnya, tubuh bisa lebih cepat mengalami dehidrasi apabila konsumsi kopi berlebihan tidak diimbangi asupan cairan yang cukup.

Meski demikian, Diana menegaskan kopi tetap boleh dikonsumsi pada kondisi tertentu. Misalnya, sebelum olahraga atau sebagai pre-workout. Namun, konsumsi kopi harus dibarengi dengan pemenuhan cairan dan elektrolit yang cukup.

"Jadi, memang kalau memang butuh kopi sebagai pre-workout silakan, tetapi pastikan rehidrasilah dengan cairan. Cairan cukup, elektrolit juga cukup," ujar dia.