Elf Rombongan Penumpang Terguling di JLU Lamongan, Enam Orang Terluka

Selasa, 19 Mei 2026 – 22:35 WIB
Kecelakaan Elf dan truk tangki di JLU Deket, Lamongan, menyebabkan enam penumpang luka. Korban dievakuasi ke RSI NU Lamongan. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Utara (JLU) Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Selasa (19/5) sekitar pukul 13.36 WIB.

Insiden itu melibatkan kendaraan Elf dan truk tangki colt diesel hingga menyebabkan enam penumpang mengalami luka-luka.

Kendaraan Elf hijau bernomor polisi S 7940 J dikemudikan BI (40) warga Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan truk colt diesel tangki bernomor polisi H 1377 SY dikemudikan MLH (26), warga Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid mengatakan kecelakaan bermula saat kendaraan Elf yang mengangkut sekitar 15 penumpang melaju dari arah timur ke barat.

“Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan Elf berusaha mendahului truk tangki dengan mengambil jalur kanan,” ujar Hamzaid.

Namun, saat proses mendahului, kendaraan Elf diduga terlalu ke kanan hingga terjadi benturan samping dengan truk tangki. Akibat benturan tersebut, Elf kehilangan kendali, menabrak tiang penerangan jalan umum (PJU), lalu terguling ke jalur berlawanan.

“Akibat kejadian tersebut terdapat enam korban luka yang langsung dibawa ke RSI NU Lamongan untuk mendapatkan perawatan,” kata Hamzaid.

Petugas Unit Gakkum Sat Lantas Polres Lamongan yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan penanganan kecelakaan.

