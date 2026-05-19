Pemotor Tewas Tertabrak Truk di Simpang Tiga Pucuk Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di jalan jurusan Babat–Lamongan tepatnya di Simpang Tiga Pucuk, Desa Pucuk, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Selasa (19/5) sekitar pukul 15.20 WIB.

Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian usai tertabrak truk tronton. Korban diketahui berinisial IH (27), warga Kecamatan Pucuk, Lamongan, yang mengendarai sepeda motor bernopol S 2389 JV.

Adapun kendaraan yang terlibat yakni dump tronton bernopol B 9266 TYX yang dikemudikan HP (34), warga Kecamatan Grobogan, Kabupaten Tuban.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan kecelakaan bermula saat dump tronton melaju dari arah barat menuju timur.

“Kendaraan dump tronton melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak dan melindas sepeda motor yang berada di depannya,” ujar Hamzaid, Selasa (19/5).

Setelah menabrak sepeda motor, truk juga menghantam traffic light yang berada di Simpang Tiga Pucuk.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

“Selain korban meninggal dunia, kecelakaan juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan fasilitas traffic light,” katanya.