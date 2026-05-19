Armuji Jadi Wali Kota Surabaya Sementara Gantikan Eri Cahyadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaksanakan ibadah Haji selama kurang lebih dua pekan. Roda pemerintahan untuk sementara waktu akan dijalankan oleh pelaksana harian (Plh) yaitu Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Eri dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji bersama sang istri, Rini Indriyani. Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto juga turut menunaikan ibadah haji pada periode yang sama.

Posisi Plh Sekda akan dijabat oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Hariadi.

“Insyaallah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun,” kata Eri, Selasa (19/5).

Eri mengatakan selama dua minggu meninggalkan Surabaya, kinerja birokrasi akan benar-benar terlihat, terutama dalam menjaga kecepatan pelayanan publik dan penanganan keluhan masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Menurutnya, keberhasilan sebuah kota tidak boleh bergantung pada figur kepala daerah semata, melainkan pada kekuatan sistem birokrasi yang mampu bekerja cepat, tepat, dan konsisten melayani masyarakat.

“Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan Surabaya ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.

Eri menegaskan, sebelum berangkat haji dirinya telah mengumpulkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memastikan seluruh sistem pelayanan tetap berjalan optimal selama dirinya berada di Tanah Suci.