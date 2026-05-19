FIT HUB Berevolusi, Kini Hadir dengan Konsep Gym Lebih Modern dan Holistik

jatim.jpnn.com, JAKARTA - FIT HUB mulai berevolusi menghadirkan konsep gym yang lebih modern dan holistik. Langkah itu ditandai dengan pembukaan FIT HUB Kemang, klub terbaru sekaligus yang pertama mengusung standar terbaru FIT HUB.

Klub tersebut hadir dengan area yang lebih luas, desain modern, serta fasilitas yang diklaim lebih lengkap untuk menunjang pengalaman olahraga member.

Sebagai bagian dari transformasi, FIT HUB juga mulai merenovasi sejumlah cabang lama. Perubahan dilakukan mulai dari penambahan luas area, desain interior, alat olahraga baru, kelas kebugaran, lounge area hingga community space yang lebih besar.

FIT HUB Kemang juga menjadi klub pertama yang menghadirkan HYROX Class, yakni program latihan yang tengah populer di dunia fitness.

Head of Marketing FIT HUB Diza Anindita mengatakan evolusi tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan tren health and wellness.

“FIT HUB Kemang adalah wujud nyata komitmen kami untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai aksesibilitas yang menjadi fondasi brand,” ujar Diza, Selasa (19/5).

Menurut dia, FIT HUB ingin menghadirkan pengalaman fitness kelas dunia dengan harga yang tetap terjangkau.

FIT HUB sendiri menawarkan biaya keanggotaan mulai Rp200 ribuan per bulan. Saat ini, FIT HUB telah memiliki lebih dari 120 cabang di seluruh Indonesia.