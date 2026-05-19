IIMS Surabaya 2026 Siapkan Mabar Padel, Fun Rally hingga Coffee Expo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia International Motor Show Surabaya 2026 bakal tampil berbeda tahun ini. Tak hanya menghadirkan pameran otomotif, ajang yang digelar pada 26-31 Mei 2026 di Grand City Surabaya itu mengusung konsep sport entertainment.

General Manager PT Dyandra Promosindo Rudi MF mengatakan konsep baru tersebut menjadi strategi untuk menarik lebih banyak pengunjung.

“Kalau tahun ini memang IIMS lebih ke sport entertainment. Jadi, bukan hanya pameran otomotif, tetapi ada kegiatan olahraga dan hiburan,” ujar Rudi, Selasa (19/5).

Menurut dia, konsep serupa sebelumnya sukses diterapkan pada IIMS Jakarta dan kini dibawa ke sejumlah kota lain seperti Surabaya, Balikpapan, hingga Manado.

Khusus di Surabaya, penyelenggara menyiapkan berbagai aktivitas pendukung, mulai dari mabar padel, kompetisi olahraga, running, fun rally, hingga kegiatan komunitas motor.

Selain olahraga, IIMS Surabaya juga menghadirkan konser musik dan penampilan influencer ternama, bahkan tiket konser untuk hari Sabtu disebut hampir habis terjual.

Tahun ini area pameran juga diperluas dibanding tahun sebelumnya. Apabila pada 2025 luas area sekitar 10 ribu meter persegi, kini bertambah menjadi hampir 12.388 meter persegi.