Pasar EV Tumbuh Pesat, Indomobil Expo Boyong Deretan Mobil Listrik Baru di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indomobil Group resmi membuka INDOMOBIL Expo Surabaya di Pakuwon Mall pada 19-24 Mei 2026.

Mengusung konsep ‘EVperience’, pameran ini menjadi upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik di Jawa Timur yang pasarnya terus tumbuh.

Pengunjung tidak hanya melihat deretan mobil listrik terbaru, tetapi juga bisa langsung mencoba lewat sesi test drive dan test ride.

CEO Indomobil Dealership Group Santiko Wardoyo menyebut Surabaya memiliki potensi besar dalam perkembangan kendaraan listrik.

“Melalui INDOMOBIL Expo Surabaya, kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik kini semakin relevan untuk mendukung mobilitas masyarakat urban,” ujar Santiko.

Menurut dia, INDOMOBIL juga ingin memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui kemudahan kepemilikan hingga layanan purna jual.

Tren kendaraan listrik di Jawa Timur sendiri terus meningkat. Hingga akhir 2025, populasi mobil listrik di Jatim disebut sudah menembus lebih dari 3.500 unit. Infrastruktur pendukung seperti SPKLU di Surabaya juga terus bertambah.

Pameran tersebut menghadirkan berbagai merek kendaraan listrik global, mulai dari Changan, Citroën, GAC AION, JAC, Maxus, Volkswagen hingga Indomobil eMotor.

Sejumlah model yang dipamerkan di antaranya AION V, Hyptec HT, Changan Deepal S07, Citroën eC3 hingga Volkswagen ID. Buzz BOZZ Edition.