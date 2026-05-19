National Hospital Dukung Perjalanan Spiritual Bhikkhu dengan Layanan Kesehatan Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 58 bhikkhu dari empat negara mendapat layanan kesehatan gratis dari National Hospital saat singgah di Surabaya dalam rangka perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace (IWFP) menuju Candi Borobudur.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan para bhikku yang menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, suntikan vitamin C gratis, hingga penyediaan smart ambulance untuk mendukung pemantauan kesehatan selama mereka berada di Surabaya

Kegiatan bakti sosial ini terlaksana melalui kerja sama antara National Hospital dan Vihara Buddhayana Surabaya.

CEO National Hospital Ang Hoey Tiong mengatakan pihaknya ingin memastikan para bhikku tetap dalam kondisi sehat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borobudur.

“National Hospital hadir untuk memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan kepada para bhikku dan bante yang tiba di Surabaya dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026. Kami juga memberikan vitamin sebagai dukungan agar kondisi mereka tetap prima sebelum kembali melanjutkan perjalanan,” ujar Ang Hoey.

Pemeriksaan kesehatan para bhikku dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam dr Amaranto Santoso O. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan para peserta perjalanan spiritual tersebut dinyatakan baik.

“Kami senang bisa mendapat kesempatan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace,” kata dr Amaranto.