JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini National Hospital Dukung Perjalanan Spiritual Bhikkhu dengan Layanan Kesehatan Gratis

National Hospital Dukung Perjalanan Spiritual Bhikkhu dengan Layanan Kesehatan Gratis

Selasa, 19 Mei 2026 – 16:10 WIB
National Hospital Dukung Perjalanan Spiritual Bhikkhu dengan Layanan Kesehatan Gratis - JPNN.com Jatim
Sebanyak 58 bhikkhu dari empat negara mendapat layanan kesehatan gratis dari National Hospital saat singgah di Surabaya dalam rangka perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace (IWFP) menuju Candi Borobudur. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 58 bhikkhu dari empat negara mendapat layanan kesehatan gratis dari National Hospital saat singgah di Surabaya dalam rangka perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace (IWFP) menuju Candi Borobudur.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan para bhikku yang menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, suntikan vitamin C gratis, hingga penyediaan smart ambulance untuk mendukung pemantauan kesehatan selama mereka berada di Surabaya

Baca Juga:

Kegiatan bakti sosial ini terlaksana melalui kerja sama antara National Hospital dan Vihara Buddhayana Surabaya.

CEO National Hospital Ang Hoey Tiong mengatakan pihaknya ingin memastikan para bhikku tetap dalam kondisi sehat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borobudur.

“National Hospital hadir untuk memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan kepada para bhikku dan bante yang tiba di Surabaya dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026. Kami juga memberikan vitamin sebagai dukungan agar kondisi mereka tetap prima sebelum kembali melanjutkan perjalanan,” ujar Ang Hoey.

Baca Juga:

Pemeriksaan kesehatan para bhikku dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam dr Amaranto Santoso O. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan para peserta perjalanan spiritual tersebut dinyatakan baik.

“Kami senang bisa mendapat kesempatan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace,” kata dr Amaranto.

Sebanyak 58 Bhikkhu dari empat negara mendapat layanan kesehatan gratis dan suntikan vitamin dari National Hospital saat singgah di Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   national hospital surabaya National Hospital Indonesia Walk for Peace pemeriksaan kesehatan Bhikku

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU