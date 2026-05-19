KSO SCISI Resmi Ekspansi ke Surabaya, Bidik Penguatan Layanan Verifikasi Impor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KSO SCISI resmi membuka Kantor Representasi Pemasaran di Surabaya untuk mendekatkan layanan verifikasi dan pemeriksaan teknis impor (VPTI) kepada pelaku usaha di Jawa Timur.

Kehadiran kantor representasi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara importir dengan pihak pelaksana pemeriksaan impor di wilayah dengan aktivitas perdagangan dan logistik tinggi.

Wakil Pimpinan KSO SCISI Rohindra Meison mengatakan pembukaan kantor representasi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang cepat, responsif, transparan, dan profesional.

“Hari ini kami membuka Kantor Representasi Pemasaran di Surabaya sebagai bagian dari komitmen untuk makin mendekatkan pelayanan verifikasi atau pemeriksaan impor kepada pelaku usaha di Jawa Timur,” ujar Meison seusai peresmian kantor di Surabaya, Senin (18/5).

Menurut dia, kebutuhan dunia usaha saat ini menuntut proses layanan yang mudah diakses dan memiliki kepastian.

Karena itu, keberadaan kantor representasi tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan importir maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Kami berharap kehadiran kantor ini dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh importir dan stakeholder terkait,” katanya.

Meison juga berharap kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi, hingga pelaku usaha di Jawa Timur terus diperkuat demi menghadirkan layanan VPTI yang lebih berkualitas dan terpercaya.