Cara Unik Pedagang Kurban di Surabaya Gaet Pembeli, Hadiahi Boneka Domba

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:08 WIB
Lapak hewan kurban di kawasan MERR Surabaya viral karena dipenuhi boneka domba sebagai bonus pembelian. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Iduladha 1447 Hijriah, aktivitas perdagangan hewan kurban di kawasan Jalan Ir Soekarno (MERR) Surabaya mulai ramai.

Belasan lapak hewan kurban berdiri di kawasan tersebut dan bersaing menarik perhatian pembeli.

Namun, ada satu lapak yang mencuri perhatian karena tampil berbeda dari pedagang lainnya.

Lapak milik Satrio Nursuryo, peternak asal Sidoarjo, tampak unik lantaran dipenuhi boneka domba di bagian depan.

Sekilas, lapak tersebut bahkan lebih mirip toko boneka dibanding tempat penjualan hewan kurban.

Satrio mengaku sengaja menyiapkan boneka domba sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat pembeli.

“Setiap pembelian hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba, pasti dapat bonus boneka domba,” ujarnya, Senin (18/5).

Selain mengandalkan konsep unik, Satrio juga memasarkan hewan kurban secara daring melalui katalog digital.

