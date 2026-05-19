Rumah Digeledah KPK, Pengusaha Ini Sebut Pernah Utangi Sugiri Sancoko

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengusaha asal Pacitan CM atau Citra Margaretha mengaku pernah meminjamkan uang kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat pelaksanaan Pilkada Ponorogo.

Pengakuan itu disampaikan Citra seusai rumahnya di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (18/5).

“Ada pengembangan dari kasus Pak Giri. Kebetulan dulu saya mengutangi Pak Giri,” kata Citra kepada wartawan.

Menurut dia, hubungan dengan Sugiri hanya sebatas utang piutang dan tidak berkaitan dengan proyek maupun pengurusan jabatan.

“Pinjamnya untuk Pilkada. Saya murni mengutangi,” ujarnya.

Citra mengaku transaksi pinjaman dilakukan melalui adik Sugiri, Eli Widodo, dengan perantara mantan pejabat di lingkungan Pemkab Pacitan.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Sugiri untuk melunasi pinjaman tersebut.

“Yang saya tahu dia bayar utang ke saya. Uang dari mana saya juga tidak tahu,” katanya.