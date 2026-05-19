Cuaca Malang Hari ini, Siang Hingga Malam Kawasan Berikut Diramalkan Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (19/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan berangin.

Siangnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Sore dan malam hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing, Kedungkandang, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Kasembon, Kromengan, Ngantang, Pagelaran, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Kasembon, Kromengan, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Singosari, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.