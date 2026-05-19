Cuaca Jawa Timur 19 Mei 2026, Siang-Malam Wilayah Berikut Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (19/5).
Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Malamnya gerimis mengguyur Kediri, Kota Malang, Lumajang, Nganjuk, dan Pamekasan. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-11 kilometer per jam.
Baca Juga:
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News