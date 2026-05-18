Rumah Terduga Pelaku Arisan Bodong Disidak Cak Ji, Suasana Sempat Ricuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus dugaan arisan bodong yang menimpa puluhan biduan dangdut di Surabaya, Senin (18/5).

Pria yang akrab disapa Cak Ji itu mendatangi rumah terduga pelaku berinisial NS alias Amanda di kawasan Klakah Rejo Lor, Kelurahan Kandangan, didampingi puluhan korban.

Total kerugian dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.33 WIB, Armuji dan para korban tidak menemukan NS di rumahnya.

Terduga pelaku diduga telah melarikan diri. Di lokasi hanya terdapat kakak laki-laki pelaku berinisial J dan suaminya berinisial D.

Situasi sempat memanas ketika para korban menuntut pertanggungjawaban J yang sebelumnya disebut siap membantu pelunasan kerugian jika NS gagal mengembalikan uang korban.

Korban menilai J ikut mengetahui aliran dana arisan tersebut.

“Enggak mungkin kalau tidak tahu orangnya di mana. Maling, maling, maling. Pasti enggak mau ngaku,” teriak sejumlah korban saat mediasi berlangsung.