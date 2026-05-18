JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Tuduhan Fee Proyek KDKMP ke Pejabat TNI, Dandim Kediri: Tidak Benar

Viral Tuduhan Fee Proyek KDKMP ke Pejabat TNI, Dandim Kediri: Tidak Benar

Senin, 18 Mei 2026 – 19:07 WIB
Viral Tuduhan Fee Proyek KDKMP ke Pejabat TNI, Dandim Kediri: Tidak Benar - JPNN.com Jatim
Media sosial dihebohkan video yang menarasikan adanya praktik jual beli proyek serta aliran dana kepada pejabat TNI dalam program Keperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kediri Raya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Media sosial dihebohkan video yang menarasikan adanya praktik jual beli proyek serta aliran dana kepada pejabat TNI dalam program Keperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kediri Raya.

Video tersebut menunjukan seorang perempuan mengenakan seragam ASN dengan badge Kabupaten Kediri serta seorang pria memakai atribut loreng TNI yang dinarasikan sebagai anggota Babinsa.

Narasi video itu menyebut adanya aliran fee kepada Dandim dalam pelaksanaan program KDKMP.

Baca Juga:

Menanggapi hal itu, Komandan Kodim 0809/Kediri Dhavid Nur Hadiansyah membantah seluruh isi video tersebut.

Dia menyebut informasi yang beredar merupakan hoaks dan tidak sesuai fakta di lapangan.

"Saya nyatakan video itu tidak benar. Tidak ada jual beli di KDKMP Kediri. Video itu tidak benar, bahwa video itu hoaks," tegas Letkol Inf. Dhavid dalam konferensi pers yang digelar di Markas Kodim 0809/Kediri, Minggu (18/5).

Baca Juga:

Dhavid memastikan dirinya tidak pernah memiliki hubungan ataupun komunikasi terkait tuduhan tersebut.

Dia justru baru mengetahui video itu setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Video viral di media sosial menuding jual beli proyek KDKMP di Kediri. Dandim Kediri bantah keras, sebut hoaks dan siap tempuh jalur hukum
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tuduhan fee proyek KDMP viral proyek KDMP KDMP Kediri Raya Dandim Kediri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU