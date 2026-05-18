Viral Tuduhan Fee Proyek KDKMP ke Pejabat TNI, Dandim Kediri: Tidak Benar

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Media sosial dihebohkan video yang menarasikan adanya praktik jual beli proyek serta aliran dana kepada pejabat TNI dalam program Keperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kediri Raya.

Video tersebut menunjukan seorang perempuan mengenakan seragam ASN dengan badge Kabupaten Kediri serta seorang pria memakai atribut loreng TNI yang dinarasikan sebagai anggota Babinsa.

Narasi video itu menyebut adanya aliran fee kepada Dandim dalam pelaksanaan program KDKMP.

Menanggapi hal itu, Komandan Kodim 0809/Kediri Dhavid Nur Hadiansyah membantah seluruh isi video tersebut.

Dia menyebut informasi yang beredar merupakan hoaks dan tidak sesuai fakta di lapangan.

"Saya nyatakan video itu tidak benar. Tidak ada jual beli di KDKMP Kediri. Video itu tidak benar, bahwa video itu hoaks," tegas Letkol Inf. Dhavid dalam konferensi pers yang digelar di Markas Kodim 0809/Kediri, Minggu (18/5).

Dhavid memastikan dirinya tidak pernah memiliki hubungan ataupun komunikasi terkait tuduhan tersebut.

Dia justru baru mengetahui video itu setelah ramai diperbincangkan di media sosial.