Said Aqil Tak Mau Jadi Ketum atau Rais Aam PBNU, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KH Said Aqil Siradj memastikan tidak akan maju dalam bursa calon Ketua Umum maupun Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-35 NU tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan Said saat ditanya soal kemungkinan dirinya kembali memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Saya enggak akan maju. Siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju,” kata Said di Surabaya, Senin (18/5).

Mantan Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 itu menegaskan usianya yang kini menginjak 73 tahun menjadi alasan dirinya memilih memberi ruang regenerasi di tubuh NU.

“Saya sudah tua. Umur saya 73 tahun. Sudah gantian lah regenerasi yang lebih cerdas,” ujarnya.

Said juga menepis kemungkinan dirinya maju sebagai Rais Aam PBNU.

Menurut dia, dirinya belum pantas menempati posisi tertinggi di struktur syuriyah NU tersebut.

“Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya kan enggak pernah pakai udeng-udeng,” katanya sambil berseloroh.