199 Ribu Pelanggan Gunakan KAI Daop 8 Surabaya Pada Libur Kenaikan Yesus Kristus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya melayani 199.853 pelanggan saat momentum libur panjang dalam rangka peringatan Kenaikan Yesus Kristus mulai tanggal 13 Mei hingga 17 Mei 2026.

Jumlah tersebut terdiri 104.017 penumpang berangkat dan 95.836 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah KAI Daop 8 Surabaya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan selama periode libur panjang ini, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah KAI Daop 8 Surabaya tercatat lebih banyak dibandingkan dengan penumpang yang datang.

"Kota-kota tujuan favorit pelanggan di antaranya Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung hingga Banyuwangi," kata Mahendro, Senin (18/5).

Adapun tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya pada periode libur panjang tersebut antara lain Stasiun Surabaya Gubeng dengan total 61.561 penumpang (naik 32.360, turun 29.201).

Stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 57.205 penumpang (naik 30.579, turun 26.626. Stasiun Malang sebanyak 36.363 penumpang (naik 18.895, turun 17.468).

Sementara itu, adapun puncak keberangkatan penumpang terjadi pada hari Kamis, 14 Mei 2026 atau awal masa libur panjang yang mencatat sebanyak 23.148 penumpang.

"Puncak kedatangan penumpang di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi pada hari Minggu, 17 Mei 2026 atau akhir masa libur panjang yang mencatat sebanyak 23.440 penumpang," katanya.