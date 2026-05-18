Buka Cabang Baru di Surabaya, Next Level Properti Bidik Ekspansi Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan agen properti Next Level Properti terus memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka cabang baru bertajuk Next Level Properti West di Surabaya, Senin (18/5).

CEO Next Level Properti Yenny Hendrawati mengatakan cabang tersebut menjadi kantor keenam yang dimiliki perusahaan setelah sebelumnya hadir di HR Muhammad, Driyorejo, Bali, Malang, dan Yogyakarta.

“Hari ini kami membuka satu cabang lagi yang baru yaitu Next Level Properti West. Dua hari lagi kami juga akan buka di Jakarta, tepatnya di Pluit dan Jakarta Garden City,” ujar Yenny.

Dia menambahkan perusahaan juga tengah menyiapkan ekspansi ke sejumlah kota lain seperti Medan, Balikpapan, Tangerang, Solo, hingga Semarang.

Menurut Yenny, ekspansi agresif tersebut dilakukan karena Next Level Properti memiliki visi mencetak 100 ribu agen properti berkualitas di Indonesia.

“Kami tidak pakai franchise fee dan royalty. Ini adalah dobrakan untuk agen properti zaman now yang lebih modern dan transparan,” katanya.

Yenny menilai kondisi pasar properti saat ini mulai membaik, baik untuk sektor primary maupun secondary. Transaksi properti dinilai terus bergerak seiring munculnya penawaran harga yang lebih kompetitif.

Sementara itu, Direktur Next Level Properti West Daniel Lianto mengatakan sektor properti tetap berjalan meski kondisi ekonomi sedang berfluktuasi.