Omadata Kenalkan Edge Data Center Indonesia di Forum Internasional TWNOG 2026

Senin, 18 Mei 2026 – 13:28 WIB
Omadata memperkenalkan perkembangan edge data center Indonesia dalam forum internasional TWNOG 2026 di Taiwan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Omadata kembali mempertegas komitmennya mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur digital nasional melalui partisipasi dalam ajang internasional Taiwan Network Operators Group 2026 atau TWNOG 2026.

Forum komunitas operator jaringan tingkat Asia Pasifik tersebut berlangsung di NTUH Convention Center, Taiwan, pada 15 Mei 2026.

Dalam ajang itu, Omadata membawakan materi mengenai perkembangan lanskap data center dan pentingnya edge data center dalam mendukung konektivitas digital yang lebih efisien.

TWNOG 2026 mempertemukan komunitas operator jaringan, internet exchange, ISP, cloud provider, hingga pelaku industri data center dari berbagai negara di Asia Pasifik.

VP Business Omadata Anugrah Vito Ahya mengatakan keikutsertaan dalam forum internasional menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan perkembangan industri edge data center Indonesia ke komunitas global.

Menurut dia, kebutuhan infrastruktur digital yang dekat dengan pengguna terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital.

“Event seperti TWNOG menjadi ruang penting bagi kami untuk menyampaikan perkembangan edge data center di Indonesia,” kata Vito tertulis, Senin (18/5).

Dia menjelaskan edge data center memiliki peran strategis dalam meningkatkan performa layanan digital melalui pengurangan latensi dan konektivitas yang lebih stabil.

