Pascakebakaran Gedung PPJT, Layanan Jantung RSU dr Soetomo Kembali Beroperasi Bertahap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dipastikan tetap berjalan pasca kebakaran yang terjadi di lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT), Jumat (15/5).

Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melakukan sejumlah penyesuaian layanan guna memastikan pasien tetap mendapat penanganan optimal.

Kepala Instalasi Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Dr. Soetomo Martha Kurnia K, mengatakan pelayanan poliklinik jantung rawat jalan di Gedung PPJT kembali dibuka mulai Senin (18/5), khusus untuk layanan di lantai dasar hingga lantai 3.

Baca Juga: Kondisi Pasien Kritis Pascakebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berangsur Membaik

“Pelayanan poliklinik tetap berjalan sesuai jam operasional pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Kami melakukan penyesuaian area layanan demi menjaga keamanan dan kenyamanan pasien,” ujar Martha.

Selain itu, layanan Chest Pain Unit (CPU) dan gawat darurat jantung juga telah kembali beroperasi sejak Sabtu (16/5). Untuk sementara, pelayanan kegawatdaruratan jantung dipusatkan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Soetomo.

Menurut Martha, layanan Cathlab PJT Jantung juga tetap dibuka untuk kondisi darurat atau emergensi mulai Senin (18/5). Namun sementara waktu operasional dialihkan ke Cathlab GBPT (EVANI).

“Untuk tindakan operasi bedah jantung dan pembuluh darah yang bersifat darurat juga tetap berjalan dan dialihkan ke Gedung Bedah Pusat,” katanya.

Sementara itu, pelayanan pasien rawat inap jantung sejak Jumat (15/5) telah dipindahkan ke ruang low care buffer. Sedangkan pelayanan perawatan kritis penyakit jantung dialihkan ke ruang ICU GBPT dan ICU Isolasi eks ICCU.