Rakit Petasan Berujung Meledak, Warga Tuban Luka Bakar 90 Persen

jatim.jpnn.com, TUBAN - Sebuah rumah di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, meledak pada Minggu (17/5) pukul 12.30 WIB. Suara ledakan diduga karena petasan dari rumah M Sukar (37).

Kepala Dusun (Kasun) Bakalan Suyanto menyebut warga sekitar berhamburan setelah mendengar suara ledakan keras dari arah rumah korban.

"Waktu itu saya pas istirahat di rumah, tiba-tiba terdengar suara ledakan kencang sekali," ungkap Suyanto.

Dia mengungkapkan saat ledakan terjadi, Sukar tengah meracik petasan di dalam rumah. Bukan untuk dijual, tetapi untuk dipakai sendiri Hari Raya Iduladha.

"Memang sering membuat mercon (petasan) untuk Idulfitri dan Iduladha. Tadi itu diduga saat sedang meracik di dalam rumah, tiba-tiba meledak,” jelas Suyanto.

Saat ledakan terjadi, lanjut Suyanto, di dalam rumah sebenarnya juga ada anak dan orang tua korban.

Namun, keduanya selamat karena berada di ruangan berbeda. Ledakan disebutnya hanya terjadi di ruangan tempat korban meracik petasan.

Akibat kejadian itu, Sukar mengalami luka bakar 90 persen dan menjalani perawaran intensif di RSUD Kertosono.