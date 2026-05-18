Gegara Obat Nyamuk, Rumah di Kedung Anyar Surabaya Ludes Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah dua lantai di Jalan Kedung Anyar Tengah I No.4 Kecamatan Sawahan Surabaya ludes terbakar, Senin (18/4). Api muncul dari penggunaan obat nyamuk yang dibakar.

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan laporan kebakaran itu diterima pukul 02.16 WIB. Unit Pos Grudo tiba di TKK langsung melakukan pemadaman.

"Total ada 12 unit tempur dan empat team rescue yang diterjunkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Baca Juga: Rumah di Kampung Wisata Ketandan Surabaya Ludes Terbakar Saat Lebaran

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat obat nyamuk bakar di lantai 2 terbakar. Nahasnya, rambatan api menjalar hingga lantai 1.

"Luas Keseluruhan 5,5 m x 17 m Luas yang terbakar 5,5 m x 17 m lantai 2 dan 5,5 m x 8,5 m lantai 1," jelasnya.

Rokhim menjelaskan bahwa rumah milik Sapi'i itu biasa digunakan untuk tempat tibggal. Bangunan dilantai 1 permanen, sedangkan bangunan dilantai 2 semi permanen.

"Bangunan terimbas di arah jam 9 hanya bagian genteng 5 persen," jelasnya.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api pokok padam pukul 02.48 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 04.02 WIB. (mcr23/jpnn)