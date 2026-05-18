Geger! Warga Ponorogo Temukan Jasad Bayi Membusuk di Dalam Plastik Hitam

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Warga Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Ponorogo digegerkan dengan penemuan jasad bayi di dalam kantong plastik hitam, Sabtu (16/5).

Jasad bayi tersebut ditemukan di parit dekat pos ronda dalam kondisi membusuk.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi itu.

“Penyelidikan masih terus kami lakukan, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi,” kata Imam.

Penemuan mayat bayi itu bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area parit sekitar pukul 17.00 WIB.

Warga kemudian mencari sumber bau dan menemukan kantong plastik hitam mencurigakan di dalam parit karena curiga. Saat dibuka, kantong plastik tersebut ternyata berisi jasad bayi yang sudah membusuk.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Polisi menduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal.