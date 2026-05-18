Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis-Hujan Lebat, Malam Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (18/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso dan Pujon. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Karangploso dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.