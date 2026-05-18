Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Berpotensi Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (18/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Sawahan, Tegalsari, dan Wonokromo.

Hujan lebat disertai petir berpotensi melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Rungkut, Sambikerep, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir berpotensi melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Rungkut, Sambikerep, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)