Cuaca Malang Hari Ini, Sejumlah Kawasan Bakal Gerimis Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (17/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Turen, Wagir, Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan curah berawan hingga berawan dan berangin.