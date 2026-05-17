Cuaca Jawa Timur 17 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Sejumlah Wilayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (17/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Pamekasan, Probolinggo, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bangakalan, Mojokerto, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Mojokerto, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)