Mobil Hias FINNA Bertema Parade Cahaya Ramaikan Surabaya Vaganza 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sekar Laut Tbk melalui brand FINNA ikut memeriahkan Surabaya Vaganza 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-733 Kota Surabaya, Sabtu (16/5) malam.

Parade bunga tahunan tersebut tahun ini mengusung tema 'Festival of Lights' atau Parade Cahaya.

FINNA tampil dengan mobil hias bertema 'Birthday Light Party' untuk menyambut ulang tahun emas perusahaan yang jatuh pada 19 Juli mendatang.

National Marketing Communication Manager FINNA Wenny Viana mengatakan partisipasi dalam Surabaya Vaganza menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap budaya lokal dan masyarakat Surabaya.

“Tepat menyambut ulang tahun emas PT Sekar Laut Tbk, kami membawa gemerlap mobil hias agar masyarakat Surabaya ikut merasakan euforia perayaan bersama FINNA,” kata Wenny.

Tahun ini menjadi kali kedua FINNA berpartisipasi dalam pesta rakyat tahunan tersebut.

Untuk menambah kemeriahan, FINNA menggandeng siswa kreatif dari SMAK Petra 1 Surabaya sebagai penari latar di atas mobil hias.

Selain dihiasi bunga segar, mobil hias FINNA juga menampilkan karakter maskot unik seperti udang dan kado.