Hendy Setiono Ungkap Perubahan Perilaku Konsumen di Era Social Commerce

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Founder & CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono menegaskan bahwa strategi omnichannel menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era social commerce yang tumbuh pesat di Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Retail Asia Summit & Award 2026 yang digelar di Indonesia, bersama sejumlah pelaku industri seperti Kopi Kenangan dan Direktur Circle K.

Menurut pengusaha asal Surabaya itu, konsumen saat ini menuntut pengalaman berbelanja yang cepat, terhubung, dan tanpa hambatan di semua kanal.

“Integrasi data sangatlah penting, menggabungkan transaksi offline, online, dan tidak hanya itu, tetapi juga transaksi media sosial serta marketplace,” ujar Hendy tertulis, Sabtu (16/5).

Dia menambahkan, perubahan pola transaksi di Indonesia semakin dipengaruhi oleh media sosial, terutama di sektor F&B dan UMKM.

“Indonesia saat ini sangat populer dengan transaksi media sosial, terutama bagi sektor F&B serta usaha kecil dan menengah,” lanjutnya.

Hendy juga menekankan pentingnya konsistensi pengalaman pelanggan di seluruh kanal penjualan, baik offline maupun digital.

“Pelanggan harus mendapatkan kesan yang sama, baik saat membeli di outlet fisik, aplikasi online, maupun melalui media sosial,” katanya.