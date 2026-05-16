Pengaruh Miras, 3 Remaja di Ngawi Lempari Bus Travel Dengan Batu, Sopir Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Aksi pelemparan batu terhadap sebuah bus terjadi di Jalan Raya Ngawi–Caruban, tepatnya di Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Sabtu dini hari (15/5).

Akibat kejadian tersebut, sopir bus mengalami luka ringan akibat serpihan kaca yang pecah.

Kapolsek Padas AKP Sugeng Wahyudi mengatakan insiden bermula saat bus milik perusahaan Dinata Trans selesai mengisi bahan bakar di SPBU Kedungprahu seusai melakukan perjalanan dari Yogyakarta.

“Bus itu selesai isi BBM di SPBU Kedungprahu, kemudian hendak pulang. Saat melintas di Jalan Raya Desa Kwadungan Lor, sopir berpapasan dengan pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga,” ujar Sugeng.

Saat berpapasan itulah, lanjut Sugeng, tiba-tiba terjadi pelemparan batu ke arah bus. Batu berukuran sekitar setengah genggaman tangan orang dewasa tersebut menghantam kaca depan kendaraan.

“Batu mengenai kaca depan bus hingga pecah. Sopir sempat kaget lalu menghentikan kendaraan dan merasakan ada serpihan kaca mengenai wajahnya,” katanya.

Korban diketahui bernama Yuda Prianugraha (30). Dia mengalami luka lecet di bagian mata kiri akibat serpihan kaca, serta luka ringan di pipi kanan, pipi kiri, dan dagu sebelah kiri.

Seusai menerima laporan dari korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengarah kepada tiga pelajar yang diduga terlibat dalam aksi pelemparan tersebut. Ketiganya berhasil diamankan dengan bantuan warga sekitar.