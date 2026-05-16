Diskon hingga 80 Persen, Surabaya Shopping Festival Bidik Lonjakan Wisatawan saat HJKS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mendongkrak sektor wisata belanja melalui Surabaya Shopping Festival (SSF) 2026 yang menghadirkan promo besar-besaran di 15 pusat perbelanjaan.

Program diskon hingga 70 persen bahkan 80 persen di sejumlah tenant disiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan aktivitas ekonomi selama Mei 2026.

Kebijakan ini dalam rangka Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun 2026.

Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Surabaya Farah Andita Ramdhani mengatakan sepanjang Mei masyarakat akan disuguhi berbagai agenda wisata, hiburan, dan promo belanja.

“Selama satu bulan penuh Surabaya benar-benar meriah. Banyak event besar, promo belanja, festival budaya, hingga kegiatan wisata lainnya,” kata Farah, Sabtu (16/5).

SSF tahun ini melibatkan 15 mal besar di Surabaya, di antaranya Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, Pakuwon Mall, Grand City, hingga Royal Plaza.

Selain diskon besar, pusat perbelanjaan juga menghadirkan night shopping, cashback, buy one get one free, lucky draw, hingga berbagai event komunitas.

Ketua Panitia SSF 2026 sekaligus Wakil Ketua Promosi APPBI Jatim Hendra Lienanda, mengatakan promosi dilakukan secara masif untuk mendongkrak jumlah kunjungan selama HJKS.