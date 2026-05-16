JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kondisi Pasien Kritis Pascakebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berangsur Membaik

Kondisi Pasien Kritis Pascakebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berangsur Membaik

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:07 WIB
Kondisi Pasien Kritis Pascakebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berangsur Membaik - JPNN.com Jatim
Ruangan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) di lantai 5 RSU dr Soetomo mengalami kebakaran hebat, Jumat (15/5). Satu orang dikabarkan meninggal dunia. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi pasien kritis yang dievakuasi dari ruang ICU saat kebakaran melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD dr. Soetomo Surabaya dilaporkan mulai membaik.

Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan perkembangan kondisi pasien menunjukkan tren positif pada hari kedua pascakebakaran.

“Kondisi pasien kritis berangsur membaik,” ujar Niken saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Baca Juga:

Menurut dia, pasien tersebut masih terus mendapat penanganan intensif dari tim medis rumah sakit.

“Saya masih terus koordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangannya,” katanya.

Saat kebakaran terjadi pada Jumat (15/5), rumah sakit mengevakuasi total 44 pasien dari gedung PPJT.

Baca Juga:

Namun, satu pasien ICU dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya sempat berada dalam kondisi kritis.

Di sisi lain, aktivitas di gedung PPJT masih dihentikan sementara karena proses penyelidikan kepolisian masih berlangsung.

Kondisi pasien kritis korban kebakaran Gedung PPJT RSUD dr Soetomo Surabaya dilaporkan mulai membaik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran Surabaya kebakaran RSU dr Soetomo RSUD dr Soetomo kebakaran gedung ppjt pasien kritis pasien rsu dr soetomo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU