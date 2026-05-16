Kondisi Pasien Kritis Pascakebakaran Gedung PPJT RSU dr Soetomo Berangsur Membaik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi pasien kritis yang dievakuasi dari ruang ICU saat kebakaran melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD dr. Soetomo Surabaya dilaporkan mulai membaik.

Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan perkembangan kondisi pasien menunjukkan tren positif pada hari kedua pascakebakaran.

“Kondisi pasien kritis berangsur membaik,” ujar Niken saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Baca Juga: Kesaksian Istri Pasien RSU dr Soetomo yang Meninggal Seusai Dievakuasi saat Kebakaran

Menurut dia, pasien tersebut masih terus mendapat penanganan intensif dari tim medis rumah sakit.

“Saya masih terus koordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangannya,” katanya.

Saat kebakaran terjadi pada Jumat (15/5), rumah sakit mengevakuasi total 44 pasien dari gedung PPJT.

Baca Juga: RSU dr Soetomo Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Seusai Insiden di Gedung PPJT

Namun, satu pasien ICU dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya sempat berada dalam kondisi kritis.

Di sisi lain, aktivitas di gedung PPJT masih dihentikan sementara karena proses penyelidikan kepolisian masih berlangsung.