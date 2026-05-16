Pemilik Ruko di Magetan Tewas Tertimpa Tembok Saat Bongkar Bangunan Sendiri

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Seorang pemilik ruko di kawasan Pasar Turus, Kabupaten Magetan, meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan tembok bangunan yang tengah dibongkar, Jumat (15/5) siang.

Korban diketahui bernama Marmin (55) warga Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol, Magetan. Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB saat korban melakukan pembongkaran ruko miliknya.

Berdasarkan informasi di lokasi, korban membongkar bagian tembok bangunan tanpa menggunakan alat berat. Saat proses pembongkaran berlangsung, tembok setinggi sekitar tiga meter tiba-tiba roboh dan menimpa tubuh korban.

Warga yang mendengar suara reruntuhan langsung mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan. Namun, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan.

“Saat itu korban membongkar bangunan sendirian. Tiba-tiba tembok roboh dan menimpa korban,” ujar Sumanto, warga sekitar lokasi kejadian.

Petugas kepolisian bersama tim terkait kemudian melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jenazah korban selanjutnya dibawa untuk penanganan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Magetan, Iptu Indra membenarkan adanya insiden tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab robohnya tembok bangunan itu.

“Benar terjadi peristiwa orang meninggal dunia akibat tertimpa tembok saat membongkar ruko di wilayah Pasar Turus. Saat ini masih dalam penanganan petugas,” kata Indra. (mcr23/jpnn)