Banjir Rob Rendam Surabaya, BMKG Peringatkan Kondisi Berlangsung 6 Hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir rob merendam sejumlah kawasan pesisir Surabaya, Sabtu (16/5) siang.

Genangan air laut dilaporkan melanda jalan protokol hingga permukiman warga dan diprediksi masih terjadi selama beberapa hari ke depan.

Beberapa titik terdampak di antaranya Jalan Kalimas dan kawasan Kalianak.

Genangan membuat arus lalu lintas tersendat karena pengendara harus melintas dengan ekstra hati-hati.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak Sutarno mengatakan tinggi genangan di sejumlah titik mencapai 15 hingga 25 sentimeter.

“Yang terdampak banjir rob kawasan Kalianak dan Jalan Kalimas Surabaya,” kata Sutarno.

Menurut dia, banjir rob diperkirakan terjadi selama enam hari, mulai 16 hingga 21 Mei 2026.

Fenomena itu dipicu pasang air laut maksimum akibat fase bulan baru atau new moon.