JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gedung PPJT RSU dr Soetomo Ditutup Pascakebakaran, Layanan Rawat Jalan Dipindah

Gedung PPJT RSU dr Soetomo Ditutup Pascakebakaran, Layanan Rawat Jalan Dipindah

Sabtu, 16 Mei 2026 – 17:32 WIB
Gedung PPJT RSU dr Soetomo Ditutup Pascakebakaran, Layanan Rawat Jalan Dipindah - JPNN.com Jatim
Kondisi RSU dr Soetomo Surabaya seusai kebakaran di gedung PPJT. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo Surabaya masih dihentikan sementara pascakebakaran yang terjadi pada Jumat (15/5).

Penutupan dilakukan karena aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSU dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan gedung PPJT hingga kini masih ditutup total dan belum kembali beroperasi.

Baca Juga:

“Untuk gedung PPJT masih ditutup. Semua pasien rawat inap telah terevakuasi,” ujar Niken, Sabtu (16/5).

Menurut dia, seluruh pasien yang sebelumnya dirawat di gedung pelayanan jantung tersebut sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Pihak manajemen rumah sakit juga masih membahas skema pemindahan layanan rawat jalan yang dijadwalkan kembali berjalan pada Senin mendatang.

Baca Juga:

“Manajemen masih diskusi untuk pemindahan layanan rawat jalan PPJT untuk Senin,” katanya. 

Niken mengaku belum dapat memastikan kapan gedung PPJT bisa kembali digunakan secara normal.

Gedung PPJT RSUD dr Soetomo Surabaya masih ditutup pascakebakaran. Polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran RSU dr Soetomo RSUD dr Soetomo kebakaran gedung ppjt kebakaran Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU