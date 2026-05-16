Gedung PPJT RSU dr Soetomo Ditutup Pascakebakaran, Layanan Rawat Jalan Dipindah
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo Surabaya masih dihentikan sementara pascakebakaran yang terjadi pada Jumat (15/5).
Penutupan dilakukan karena aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.
Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSU dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan gedung PPJT hingga kini masih ditutup total dan belum kembali beroperasi.
“Untuk gedung PPJT masih ditutup. Semua pasien rawat inap telah terevakuasi,” ujar Niken, Sabtu (16/5).
Menurut dia, seluruh pasien yang sebelumnya dirawat di gedung pelayanan jantung tersebut sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Pihak manajemen rumah sakit juga masih membahas skema pemindahan layanan rawat jalan yang dijadwalkan kembali berjalan pada Senin mendatang.
“Manajemen masih diskusi untuk pemindahan layanan rawat jalan PPJT untuk Senin,” katanya.
Niken mengaku belum dapat memastikan kapan gedung PPJT bisa kembali digunakan secara normal.
Gedung PPJT RSUD dr Soetomo Surabaya masih ditutup pascakebakaran. Polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News