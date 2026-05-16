Prabowo Sedih Dapat Laporan Pejabat Lakukan Penyelewengan: Malah Nyuri Uang Rakyat

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih karena masih menerima laporan terkait pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dan menyalahgunakan jabatan.

Prabowo menegaskan penindakan tetap dilakukan meski pelaku merupakan orang dekat Presiden.

"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih orang yang angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Presiden mengungkapkan dirinya kerap menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan dengan dirinya.

Namun, Prabowo meminta proses pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu.

"Tidak ada, enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya. Ya, tidak ada urusan. Kalau ada indikasi terus periksa," ujarnya.

Prabowo mengingatkan setiap pejabat yang diberi amanah harus menjaga kepercayaan rakyat dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.

Menurut dia, pejabat negara memiliki tanggung jawab besar kepada negara dan masyarakat sehingga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan.