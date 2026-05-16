Prabowo Singgung Tragedi Marsinah: Aparat Digaji oleh Rakyat

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin terhadap kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah dan menilai tragedi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila nilai Pancasila dijalankan dengan benar. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

"Sesungguhnya, peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi karena negara kita, kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila, itu adalah kecemerlangan pendiri bangsa kita," kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menegaskan Indonesia didirikan berdasarkan falsafah Pancasila yang menjunjung keadilan sosial dan semangat kekeluargaan.

Menurut dia, prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pasal 33 yang mengatur sistem perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.

Prabowo mengatakan pihak yang kuat seharusnya membantu kelompok yang lemah, termasuk buruh, petani, dan nelayan. Dia juga mengingatkan aparat negara, tentara, dan polisi merupakan bagian dari rakyat yang digaji oleh rakyat.

“Aparat, tentara, polisi dibiayai rakyat, diberi makan rakyat, dibeli sepatu oleh rakyat,” ujarnya.

Karena itu, Prabowo menilai tragedi seperti yang dialami Marsinah semestinya tidak terjadi apabila nilai dasar bernegara benar-benar dipahami.

"Aparat, tentara, polisi anak bangsa diseleksi, dibiayai, digaji oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat, dibeli sepatu oleh rakyat, dibeli topi oleh rakyat, dibeli pangkat oleh rakyat. Itu sebenarnya kalau dasar bernegara ini dipikirkan dan diresapi, tidak perlu (terjadi). Alhamdulillah ini terjadi di masa lalu, kita perbaiki," ucap Prabowo.