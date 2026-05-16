Prabowo Resmikan Museum Marsinah, Simbol Penghormatan untuk Buruh Indonesia

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Peresmian itu menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh sekaligus pengingat sejarah gerakan pekerja di Indonesia.

"Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur," ujar Prabowo saat peresmian yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Seusai peresmian, Presiden menandatangani prasasti dan berkeliling museum untuk melihat kamar serta barang peninggalan Marsinah yang masih dipertahankan.

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku merasa terhormat dapat meresmikan museum tersebut.

Dia mengungkapkan organisasi buruh sebelumnya mengusulkan nama Marsinah sebagai calon pahlawan nasional dan seluruh organisasi buruh menyepakatinya.

"Saya mendapat kehormatan untuk jadikan beliau sebagai pahlawan nasional dan waktu itu mereka minta, Bapak harus resmikan Museum Marsinah di Nganjuk. Baik, saya datang," kata Prabowo.

Museum Marsinah dibangun di kawasan rumah masa kecil aktivis buruh tersebut dan dirancang sebagai ruang memorial perjuangan pekerja Indonesia.