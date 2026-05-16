JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Prabowo Resmikan Museum Marsinah, Simbol Penghormatan untuk Buruh Indonesia

Prabowo Resmikan Museum Marsinah, Simbol Penghormatan untuk Buruh Indonesia

Sabtu, 16 Mei 2026 – 13:08 WIB
Prabowo Resmikan Museum Marsinah, Simbol Penghormatan untuk Buruh Indonesia - JPNN.com Jatim
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto menandatangani prasasti Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah dalam peresmian museum tersebut di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden)

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Peresmian itu menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh sekaligus pengingat sejarah gerakan pekerja di Indonesia.

"Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur," ujar Prabowo saat peresmian yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:

Seusai peresmian, Presiden menandatangani prasasti dan berkeliling museum untuk melihat kamar serta barang peninggalan Marsinah yang masih dipertahankan.

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku merasa terhormat dapat meresmikan museum tersebut.

Dia mengungkapkan organisasi buruh sebelumnya mengusulkan nama Marsinah sebagai calon pahlawan nasional dan seluruh organisasi buruh menyepakatinya.

Baca Juga:

"Saya mendapat kehormatan untuk jadikan beliau sebagai pahlawan nasional dan waktu itu mereka minta, Bapak harus resmikan Museum Marsinah di Nganjuk. Baik, saya datang," kata Prabowo.

Museum Marsinah dibangun di kawasan rumah masa kecil aktivis buruh tersebut dan dirancang sebagai ruang memorial perjuangan pekerja Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk sebagai penghormatan untuk perjuangan buruh.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Prabowo Subianto peresmian museum marsinah Museum Marsinah Nganjuk perjuangan buruh Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU