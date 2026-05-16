JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mahfud MD: Hukum Tanpa Demokrasi Melahirkan Kekuasaan Sewenang-wenang

Mahfud MD: Hukum Tanpa Demokrasi Melahirkan Kekuasaan Sewenang-wenang

Sabtu, 16 Mei 2026 – 13:32 WIB
Mahfud MD: Hukum Tanpa Demokrasi Melahirkan Kekuasaan Sewenang-wenang - JPNN.com Jatim
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD saat memberikan kuliah umum di Unitomo Surabaya, Sabtu (16/5). Foto: Humas Unitomo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyatakan demokrasi tanpa penegakan hukum berpotensi melahirkan anarki. Sebaliknya, hukum yang ditegakkan tanpa sistem demokrasi yang sehat dapat memicu kesewenang-wenangan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber utama dalam kuliah umum bertajuk Kebangsaan dan Supremasi Hukum: Pilar Utama Membangun Indonesia yang Berkeadilan di Auditorium Ki Moh Saleh, Universitas Dr Soetomo, Sabtu (16/5).

Forum akademik tersebut sekaligus menandai pembukaan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum di kampus tersebut.

Baca Juga:

Dalam paparannya, Mahfud mengingatkan Indonesia merupakan negara besar yang dibangun di atas keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Menurut dia, kekuatan bangsa terletak pada kemampuan menjaga persatuan di tengah kemajemukan.

Karena itu, wawasan nusantara harus tetap dijaga agar kehidupan berbangsa tidak mudah tergerus konflik identitas maupun kepentingan kelompok sempit.

“Demokrasi tanpa hukum itu bisa menjadi anarkis, sementara hukum tanpa demokrasi akan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang,” ujar Mahfud.

Baca Juga:

Mantan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya konsep nomokrasi atau supremasi hukum sebagai pengawal demokrasi.

Dia menyebut prinsip tersebut telah diatur secara seimbang dalam UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan rakyat dan negara hukum pada posisi setara.

Dalam kuliah umum di Unitomo, Mahfud MD menyoroti pentingnya keseimbangan demokrasi dan supremasi hukum.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mahfud MD pakar hukum tata negara Unitomo supremasi hukum keseimbangan demokrasi kuliah umum Mahfud MD

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU