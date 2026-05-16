Momen Prabowo Keliling Museum Marsinah, Simak Pesan untuk Buruh Indonesia

Sabtu, 16 Mei 2026 – 14:09 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto (tengah) mendengarkan penjelasan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (kini) saat mengelilingi Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). ANTARA/Prisca Triferna

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden melihat langsung jejak kehidupan serta barang-barang peninggalan aktivis buruh Indonesia, Marsinah.

Berdasarkan siaran daring yang dipantau dari Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea turut mendampingi Prabowo berkeliling museum.

Andi Gani menjelaskan berbagai peninggalan Marsinah, termasuk tuntutan perjuangan buruh yang pernah disuarakan aktivis tersebut.

"Sejarah luar biasa untuk buruh Pak," kata Andi Gani.

Dia juga menyebut penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional oleh Prabowo pada 10 November 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia.

"Bapak sudah meletakkan sangat luar biasa untuk gerakan buruh Indonesia," ujar Andi Gani.

Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak pekerja pada era 1990-an.

Sumber Antara
