Kesaksian Istri Pasien RSU dr Soetomo yang Meninggal Seusai Dievakuasi saat Kebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pasien meninggal dunia saat insiden kebakaran melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo, Jumat (15/5).

Korban diketahui bernama Sutaji (46) warga Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pasien yang dirawat di ruang ICCU lantai 6 itu sempat dievakuasi petugas sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Istri korban bernama Yuli mengungkapkan suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi dari gedung tersebut.

“Saya mencari sana-sini, ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama sudah turun, bapaknya yang terakhir,” ujar Yuli.

Saat kebakaran terjadi, listrik di Gedung PPJT dipadamkan sehingga proses evakuasi dilakukan melalui tangga darurat.

"Listriknya dimatikan, enggak bisa. Turun langsung pakai tangga darurat, enggak bisa pakai lift," ujarnya.

Yuli mengaku sempat bertemu kembali dengan suaminya setelah proses evakuasi. Namun, kondisi Sutaji disebut terus melemah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi IGD.

Tangisnya pun pecah saat menceritakan hal tersebut.