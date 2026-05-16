Untag Surabaya Dukung Talenta Muda lewat Surabaya Junior Football Cup 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat sportivitas dan pengembangan karakter generasi muda mewarnai gelaran Surabaya Junior Football Cup 2026 di Lapangan SIER Rungkut, Jumat (15/5).

Turnamen sepak bola pelajar itu resmi dibuka Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Supangat.

Ajang tersebut menjadi bentuk komitmen kampus dalam mendukung pengembangan talenta muda sekaligus mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat global.

Kegiatan yang mendapat dukungan Pemerintah Kota Surabaya itu tidak sekadar menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda.

“Kompetisi seperti ini penting untuk membangun karakter yang disiplin, sportif, tangguh, dan mampu bekerja sama,” ujar Supangat dalam sambutannya.

Menurut dia, nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi Untag Surabaya dalam melahirkan generasi adaptif dan berdaya saing.

Sebagai Kampus Merah Putih, Untag Surabaya menempatkan pendidikan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui pengembangan kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa.

Kampus juga berkomitmen mendampingi pelajar sejak dini agar siap menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.