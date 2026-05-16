Kecelakaan Maut di Jombang, 3 Remaja Tewas Tabrakan dengan Truk

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan maut terjadi di simpang empat Jalan Raya Mastrip, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jumat (15/5) dini hari. Insiden yang melibatkan sepeda motor dan truk itu menewaskan tiga remaja.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Jombang Ipda Siswanto mengatakan kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah selatan ke utara.

Di saat bersamaan, truk Mitsubishi Fuso melintas dari arah barat ke timur hingga tabrakan tak terhindarkan di area persimpangan.

"Saat itu sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara dan truk melaju dari arah barat ke timur dan di lokasi terjadi kecelakaan tersebut," kata Siswanto.

Tiga korban yang mengendarai motor diketahui masih berusia 15 tahun. Mereka ialah Rendra Alif warga Nganjuk, kemudian Zaki Absal asal Surabaya, serta Vanezyo warga Bojonegoro.

Akibat benturan keras, para korban terpental ke sisi utara jalan dekat pangkalan ojek. Dua remaja meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya mengembuskan napas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit.

"Untuk korbannya terpental di sisi utara, sebelah timur di tempat ojek-ojek. Kondisinya meninggal dunia. Korbannya tiga, dua meninggal dunia di lokasi kejadian dua dan satunya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit," ujarnya.

Petugas kepolisian langsung melakukan evakuasi korban dan membawa mereka ke rumah sakit. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan sebagai barang bukti.