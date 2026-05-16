Tangisan dari Kantong Plastik Bikin Warga Madiun Curiga, Ternyata Berisi Bayi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Jajaran Polres Madiun Kota menangani kasus penemuan bayi laki-laki yang dibuang di area Jembatan Ring Road, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jumat (15/5). Bayi tersebut ditemukan dalam kantong plastik biru yang dibungkus kantong kertas cokelat.

Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia sekitar dua pekan itu mengenakan pakaian lengkap dan terdapat botol susu di dekatnya.

Kapolsek Manguharjo Kompol Lilik Sulastri mengatakan bayi pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak sekitar pukul 08.00 WIB.

Penemuan itu bermula saat warga mendengar suara tangisan dari sekitar area jembatan.

"Setelah menelusuri sumber suara itu, saksi menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di dalam tas plastik," ujar Lilik.

Warga kemudian mengevakuasi bayi tersebut dan melaporkannya ke aparat kelurahan serta kepolisian.

Polisi langsung membawa bayi ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.

"Alhamdulillah, bayi dalam kondisi sehat dan saat ini sedang menjalani perawatan dan obersevasi di Rumah Sakit Kota Madiun," katanya.