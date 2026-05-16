JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tangisan dari Kantong Plastik Bikin Warga Madiun Curiga, Ternyata Berisi Bayi

Tangisan dari Kantong Plastik Bikin Warga Madiun Curiga, Ternyata Berisi Bayi

Sabtu, 16 Mei 2026 – 08:53 WIB
Tangisan dari Kantong Plastik Bikin Warga Madiun Curiga, Ternyata Berisi Bayi - JPNN.com Jatim
Petugas Polsek Manguharjo serta tim Inafis Polres Madiun Kota melakukan olah TKP di area jembatan Ring Road lokasi penemuan bayi dibuang di Madiun, Jatim, Jumat (15/5/2026). ANTARA/Rindhu DK

jatim.jpnn.com, MADIUN - Jajaran Polres Madiun Kota menangani kasus penemuan bayi laki-laki yang dibuang di area Jembatan Ring Road, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jumat (15/5). Bayi tersebut ditemukan dalam kantong plastik biru yang dibungkus kantong kertas cokelat.

Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia sekitar dua pekan itu mengenakan pakaian lengkap dan terdapat botol susu di dekatnya.

Kapolsek Manguharjo Kompol Lilik Sulastri mengatakan bayi pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca Juga:

Penemuan itu bermula saat warga mendengar suara tangisan dari sekitar area jembatan.

"Setelah menelusuri sumber suara itu, saksi menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di dalam tas plastik," ujar Lilik.

Warga kemudian mengevakuasi bayi tersebut dan melaporkannya ke aparat kelurahan serta kepolisian.

Baca Juga:

Polisi langsung membawa bayi ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.

"Alhamdulillah, bayi dalam kondisi sehat dan saat ini sedang menjalani perawatan dan obersevasi di Rumah Sakit Kota Madiun," katanya.

Warga Madiun menemukan bayi laki-laki dalam kantong plastik di area Jembatan Ring Road. Polisi kini mencari ibunya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan bayi madiun pembuangan bayi bayi dalam kantong plastik bayi dibuang di jembatan Polsek Manguharjo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU