Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (16/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Jabung dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.