Cuaca Jawa Timur 16 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (16/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Madiun, Probolinggo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Surabaya, Lamongan, Pasuruan, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Lamongan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.